أخبار الاقتصاد اليوم: القطاعات الإنتاجية التصديرية تحقق 27.5 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 4-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور.

القطاعات الإنتاجية التصديرية تحقق 27.5 مليار دولار فى 9 أشهر

رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في تراجع كبير في حركة التجارة على مدار الفترة الأخيرة، إلا أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق الأداء الجيد في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بزيادات ملحوظة ، حيث حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الصدارة واستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الصادرات.

وساهمت الإجراءات الحكومية لدعم التصدير فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولاربارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27.5 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام.

كشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2021 إلي 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي

شيفرون عملاق الطاقة الأمريكية تعلن اكتشاف بئر غاز بالقرب من العريش

كشف موقع " MEES" المعنى بالنفط والتوقعات الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط أن شركة شيفرون، عملاق الغاز والمواد البترولية الأمريكي، أعلنت عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق عليه "نرجس -1 X " ، فى منطقة النرجس البحرية بالقرب من العريش.

واكتشف بئر نرجس (الذى يعمل فيه شركة شيفرون بنسبة 45%، وشركة إينى بنسبة 45% وشركة ثروة التابعة للدولة بنسبة 10%)، 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقًا لما قاله مصدر لموقع MEES.

ويتم حفر البئر بواسطة حفار ستينا فورث.

ووفقا للموقع، سيكون هذا الاكتشاف بمثابة دفعة كبيرة لمصر .

ومن جانبه قال مصدر قريب الصلة، أن شيفرون تعمل فى منطقة امتياز النرجس البحرية بالبحر المتوسط منذ فترة وتم ضخ جانب كبير من الاستثمارات رفض تحديده موضحا أن النتائج المبدئية مبشرة .

وزارة التخطيط تستعرض مُبادرات النهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وكذلك، من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي، مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتى النصر للمواسير والنصر للسيارات بحلوان.. صور

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لشركتي النصر لصناعة المواسير الصلب والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير.

وخلال زيارته شركة النصر للمواسير، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من العضو المنتدب التنفيذي المهندس خالد الانصاري حول الشركة وأبرز منتجاتها ومعدلات الإنتاج ونتائج أعمالها وكذلك التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية، كما التقى مع رؤساء القطاعات وممثلي العاملين واستمع إلى مختلف الرؤى والأفكار التي تم طرحها في سبيل النهوض بأداء الشركة، بحضور المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام.

التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى يختتمان المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم

اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر حفل الختام كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.