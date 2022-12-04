شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يوقع بروتوكول تقديم خدمات مالية متميزة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصري، وشركة "خزنة" بهدف تقديم خدمات مالية متميزة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات عبر تطبيق الهاتف المحمول "خزنة" بالتعاون مع شركة "برايم" التي قامت بتصميم الإطار الفكري والمنهجي لهذا المشروع الذي يُمكِّن عملاء البريد من اصحاب المعاشات من الحصول على دفعة مقدمة من المعاش وسدادها على أقساط بما يساهم في مساعدتهم على سداد التزاماتهم.

وقع البروتوكول عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية، وعمر صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "خزنة" بحضور المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس ادارة شركة برايم للاستشارات وجميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس، مجلس إدارة البريد المصري: "إن الهيئة تهتم دائماً بتحسين جودة جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة لتسهيل حصولهم على الخدمات، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، سيتمكن عملاء البريد المصري من أصحاب المعاشات من الحصول على دفعة مقدمة من المعاش تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة المعاش عبر تطبيق "خزنة" وسداد القيمة على أقساط لمدد تصل إلى 12 شهرًا من خلال أكثر من 4300 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بكل سهولةٍ ويسرٍ".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن تقديم البريد المصري لخدمات التمويل لأصحاب المعاشات عبر تطبيق "خزنة" يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية التي يقدمها، حيث إنها تُمكن أصحاب المعاشات في جميع المدن والقرى والنجوع بكافة المحافظات من الحصول على سلف نقدية تمكنهم من تغطية حالات الطوارئ غير المتوقعة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

ومن جانبه أعرب عمر صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "خزنة"، عن سعادته بالشراكة مع البريد المصري لتقديم خدمات تطبيق "خزنة" لعملاء البريد من أصحاب المعاشات بما يمكنهم من الحصول على جزء من قيمة المعاش مقدماً بطريقة سهلة ورقمية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول لمجتمع رقمي وتعزيز الشمول المالي.

وقد صرح أحمد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" للاستشارات، بأن الشركة من خلال التعاون مع شريكها الاستراتيجي "خزنة" قد قامت بالعمل على هذا المشروع ليتوافق مع استراتيجية البريد المصري لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية؛ حيث يضيف هذا المشروع خدمات إلكترونية جديدة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات تمكنهم من الحصول على دفعة مقدمة من معاشهم بشكل فوري عند الاحتياج لها لمواجهة أي ظروف حياتية وأي التزامات مالية إضافية.