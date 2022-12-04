وزير المالية: الدين الخارجي على الموازنة سيصل إلى 80 مليار دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وقال معيط، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts اليوم الأحد، إن "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأضاف وزير المالية أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

ويأمل الدكتور محمد معيط أن تتمكن الحكومة من طرح صكوك قريبا، قائلاً: "نتمنى نصدر صكوك، أنا جاهز بالإصدار، وربما الأنسب أن يكون بقيمة ما بين 1.5 و2 مليار دولار"، مشيرا إلى أن الصكوك هي بديل لسندات "اليورو بوندز".