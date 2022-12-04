وزير المالية يتحدث عن موعد استلام الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو مليار دولار إلا ربع (750 مليون دولار).

وأضاف معيط، في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts اليوم الأحد،: "نأمل أنها تكون هذا الشهر"، متحدثا عن الشريحة الأولى من القرض.

وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي، يوفر تمويلا بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق.

وصرح الوزير بأن التمويل المقدم من صندوق النقد يقدر بثلاثة مليارات دولار لمدة أربع سنوات، إضافة إلى مصادر تمويل أخرى تنظر لها الحكومة بعين الاعتبار.