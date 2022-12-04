أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأحد، حيث زاد سعر الجرام 10 جنيها مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس ليصل إلى 1620 جنيها للجرام عيار 21.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر بنحو 45 جنيها خلال تعاملات أمس السبت.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1080 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1389 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1620 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1851 جنيها للجرام.

كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 12960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى ان اليوم عطلة أسبوعية بالبورصات العالمية ومنها أسواق المعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الأول الجمعة 1797 دولارا للأوقية، بتراجع 0.30% بنهاية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.