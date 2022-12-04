شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة يسجل 14ألف نقطة.. ورأس المال يربح 19مليار جنيه فى ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بقيمة 19.2 مليار جنيه بعد مرور ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتجاوز مستوى 909 مليار جنيه، وسجل المؤشر الرئيسي 14 ألف نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 14000 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 2395 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 16783 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.07% ليصل إلى مستوى 5782 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 3894 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك،

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.25 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.56% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 33 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.87%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتعليم لخدمات الإدارة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 20 ألف سهم، 77.4 ألف سهم، 117.8 ألف سهم، 658.8 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، القلعة للاستثمارات المالية 46.3 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 169.6 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات 599.8 ألف سهم، 14.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 299 ألف سهم، 450 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق 5 ملايين سهم، 300 ألف سهم، 6589 سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إن مجلس الإدارة وافق على اسناد دراسة القيمة العادلة للشركة إلى شركة إيليت للاستشارات المالية بعد اعتمادها من الإدارة الفنية للبت في العروض المقدمة من الشركة، وذلك طبقًا لتعليمات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ظل خطة تطوير الشركة.