شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة توجه كارت أحمر لمخالفات البناء وإشغالات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار يؤكد على تنفيذ إزالات فورية لأي محاولة بناء مخالف يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بمواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات ومنع مخالفات البناء الجديدة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

وأكد وزير الإسكان، على تنفيذ إزالات فورية لأى محاولات البناء المخالف التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وكذا تنفيذ إزالة المخالفات الصادر لها قرارات إزالة، وغلق وتشميع الأنشطة المخالفة، مضيفاً أنه تم مؤخراً شن حملات متنوعة بمدن ٦ أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، وجارٍ مواصلة الحملات بالمدن الأخرى.

وفي السياق ذاته، كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير بهدف رصد المخالفات وإزالتها على الفور، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم ٢٥ بمنطقة الشماليات.

ووجه رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى، وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

و أكد المهندس عادل النجار، أنه لن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم ( ١٥١٠٠ ) على مدار ٢٤ ساعة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه في إطار تنظيم إجراءات الإعلانات، قام جهاز المدينة بعمل حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمحاور الرئيسية ( بطريق محور ٢٦ يوليو ).

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، على أنه تم التنبيه على الوكالات والأفراد المرخص لهم إعلانات بالمدينة، وقد انتهى الترخيص، بسرعة إنهاء إجراءات التجديد وفى حالة عدم التجديد يتم إزالة الإعلان فورًا، مع العلم بأنه يتم تجديد ترخيص الإعلانات المطابقة للخريطة الإعلانية فقط، حفاظاً على هوية المدينة والمظهر الحضارى لها.

وشدد المهندس عادل النجار، على شركات الإعلانات بضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك ومتابعة وحصر جميع الإعلانات بالمدينة بصفة مستمرة، مؤكداً علي فرض غرامات وإلغاء تراخيص الشركات المخالفة ومنع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق.

وكلف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مسئولي الجهاز والإدارات المختصة بمواصلة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات، مشيراً إلى أنه تم أمس شن حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء بالحي الخامس بتأمين من شرطة وإدارة الأمن بالجهاز، وأسفرت عن إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وصرح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة وإدارة الأمن بالجهاز، قام بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات بالمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق و تشميع لمحلين تجاريين بالحي السكني الثالث بالمدينة يعملان بدون ترخيص، وتنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة بالحي السكني الرابع بأنشطة مخازن بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

وصرح المهندس خالد رجب، بأن جهاز المدينة قام بتنفيذ حملة أخرى لإزالة المخالفات، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، وإدارة الأمن بالجهاز ومسئولي الأحياء.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 7 محال تجارية بمنطقة مركز المدينة تعمل بدون ترخيص، وتنفيذ قرار غلق وتشميع لمحل بنشاط " مطعم" بالحي السكني الثاني بالمدينة يعمل بدون ترخيص، كما تم إزالة تعد على منطقة خضراء بالحي السكني الثالث بالمدينة وتنفيذ 5 قرارات إيقاف أعمال بمنطقة ابني بيتك 1 لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

وأكد المهندس خالد رجب، أن تلك الحملة سوف تتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة للتعامل الفورى والحاسم مع جميع وصلات المياه الخلسة ( بدون عداد )، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع مدير عام التشغيل والصيانه ورئيس لجنة الخلسة، بهدف الحفاظ على عوائد الدولة، وتطبيق اللوائح والقوانين.

وأضاف: قامت الحملة المشكلة من لجنة فنية بضبط ورفع الوصلات الخلسة بالمنطقة الصناعية A1، وكذا الأحياء السكنية (١٠- ١٤)، وتم القطع علي معظم الوصلات الخلسة، وتستكمل اللجنة أعمالها والإجراءات القانونية في ذات الشأن.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المواطنين بالالتزام بالقانون وعدم توصيل وصلات مياه خلسة حفاظاً على حقوق الدولة.