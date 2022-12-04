الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 13843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 16598 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 5726 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2651 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 3861 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا