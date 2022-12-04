شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 13843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 16598 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 5726 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2651 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 3861 نقطة.