شكرا لقرائتكم خبر عن القطاعات الإنتاجية التصديرية تحقق 27.5 مليار دولار فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 13% نمواً في الصادرات السلعية والصناعية بالفترة من يناير لسبتمبر2022 الصناعات الهندسية تحقق 19 % نموًا وتدخل عدة أسواق جديدة 6.5 مليار دولار صادرات الكيماويات وتوقعات بوصولها 8 مليار قطاع مواد البناء يحقق 5.1 مليار دولار في المرتبة الثانية الأغذية المصرية تخترق الأسواق الأوروبية 827 مليون دولار صادرات الطباعة والتغليف

رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في تراجع كبير في حركة التجارة على مدار الفترة الأخيرة، إلا أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق الأداء الجيد في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بزيادات ملحوظة ، حيث حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الصدارة واستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الصادرات.

وساهمت الإجراءات الحكومية لدعم التصدير فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولاربارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27.5 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام.

كشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2021 إلي 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي

وحققت صادرات مواد البناء التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 7% حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.8 مليار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 دولار إلي 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وفي المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين 2021، 2022 عند ما قيمته 3,1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن في أداء الصادرات غير البترولية (موزعة على القطاعات المختلفة) من ما قيمته 24,3 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر من العام الماضي 2021 إلى ما قيمته اكثر من 27,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022 بنسبه نمو بـلغت نحو 13%.

واشار التقرير إلي تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية لزيادة واضحة خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2022 ، حيث شهدت صادرات الاسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته 58% حيث زادت الصادرات من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي، وحققت صادرات اللدائن ومنتجات البلاستيك والمطاط لمعدل نمو بلغت نسبته 8% حيث ارتفعت من ما قيمته 1.77مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 119% حيث ارتفعت من ٤٥٢،٥ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 989.8 مليون دولار .

وخلال نفس الفترة من العام الحالي، وجاءت صادرات الاحبار والدهانات في المرتبة الرابعه محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢٠% حيث ارتفعت من ١٨٨.٣ مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي ٢٢٥.٧٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي ، وجاءت صادرات الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢١% حيث ارتفعت من ١٥٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٩٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي وشهدت صادرات منتجات الزجاج معدل نمو بلغت نسبته ١٧% حيث ارتفعت من ١٤٧.٨مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر ٢٠٢١ إلي ١٧٢مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.

وعلى الرغم من التراجع النسبي للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى السوق التركي إلا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته 681 مليون دولار وفي المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى جميع الاسواق واهمها ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وبلجيكا والبرازيل وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة وهولندا بالإضافة الى الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الاسواق حيث ارتفعت الصادرات اليها من ما قيمته 188مليون دولار خلال الفترة يناير- سبتمبر2021 الى ما قيمته 389 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي 2022.

ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هناك العديد من العوامل الإيجابية محليا ودوليا ستساهم في استمرار تحقيق الصادرات المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

وأشار إلي أنه اذا كانت صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ما قيمته 6,5 مليار دولار بمعدل زيادة نسبته 31% عن ما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فانه من المتوقع ان تصل بنهاية العام الحالي الى ما قيمته حوالى 8,5 مليار دولار.

2.7 مليار دولار الصادرات الهندسية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع ملحوظ بنسبة 19% خلال أول 9 أشهر من 2022 حيث بلغت 2.74 مليار دولار فى 2022 مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أبرز القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2022 حتى سبتمبر بالمقارنه بنفس الفترة عام 2021 هي، قطلع الأجهزة الكهربائية حقق ارتفاع 18% ، وارتفعت صادرات الكابلات 48% وحققت صادرات مكونات السيارات 15.1% ، في حين سجلت صادرات الاجهزة المنزلية 5% وبلغ ارتفاع صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات 100% وحققت صادرات الآلات و المعدات 147% وأخيرا بلغت نسبة زيادة صادرات قطاع تشكيل المعادن 88%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في الفترة من يناير الي سبتمبر 2022 هي أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – المانيا- التشيك– اسبانيا ) آسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان ) أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا).

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد ، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأشار إلي أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية.

في ذات السياق، حققت صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 شهور الأولى من 2022 نحو 3.106 مليار دولار مقابل 3.093 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، وتوسعت صادرات الأغذية في الأسواق الأوروبية والخليجية، في حين صعدت صادرات الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 17% خلال أول 9 أشهر من 2022، لتصل إلى 827 مليون دولار مقابل 705.7 مليون دولار خلال نفس الفتر