شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك ببطولة العالم فى لعبة إلكترونية شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب المصرى فى لعبة ( بابجى موبايل) فى بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2022 بدولة أندونسيا، خلال الفترة من 1 الى 11 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفقا لبيان صادر عن الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وكان الإتحاد المصرى للرياضات الالكترونية قد قام بإجراء التصفيات المحلية منذ عدة شهور لاختيار الفريق، والتسجيل بالبطولة وفقا للمعايير والتوقيتات التى حددها الاتحاد الدولى للالعاب الالكترونية IESF ومقره كوريا الجنوبية وهو احد الجهات التى تتصدى للعمل الدولى فى الرياضة الالكترونية.

وبانضمام اللاعب الخامس عبدالله طايل يكتمل عدد لاعبى الفريق والذى رغم ظروف عدم الاكتمال لوجود لاعب اساسى من المسجلين بالبطولة لدراسته فى دولة روسيا الاتحادية وعدم تمكنه من الالتحاق بالفريق فقد حقق المنتخب مركز متقدم فى اليوم الاول للبطولة رغم مشاركة كبار المنتخبات الدولية بالبطولة ، ويستانف اللعب غدا ٥ ديسمبر، حتى يتمكن من الوصول الى الادوار النهائية للبطولة للمنافسة على المراكز الاولى ضمن 16 فريق دولى.

ويتشكل الفريق من اللاعبين ( عبدالله طايل ومحمد فؤاد ومحمود محى، ويوسف اسلام وهند حامد )

يذكر أن البطولة يشارك فيها فرق من 106 دولة، يمثلها 1200 لاعب ولاعبة ، واختارت مصر المشاركة فى لعبة جماعية هى بابجى موبايل .

وأكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد انها المشاركة الاخيرة لمصر وفقا للنظام القديم، وبدء النظام الجديد للتسجيل سواء للاعبين او الفرق بدءً من العام القادم وموسم 2023 والذى يتم تسجيل اللاعبين والفرق، واجراء التصفيات بين المسجلين فقط بالاتحاد فى حالة وجود استحقاق دولى على جميع المستويات، وزيادة قاعدة الاختيار بين اللاعبين المصريين سواء الفردى او الفرق لاختيار العناصر الأفضل من اللاعبين فى تشكيل المنتخبات .

وأشاد الاتحاد المصرى بمستوى اللاعبين المشاركين فى البطولة سواء فنيا او خلقيا فى الجدارة بالتمثيل لبلدهم، والقرار بالضم الى القائمة الدولية للاعبين، لتضاف الى ممثلى مصر بدورى العرب ( الرياض 2022) ليكونوا نواة منتديات ومجموعات اللعبات المختلفة.