شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلطى تسجل 44 جنيها للكيلو والمكرونة الخليجى من 32 لـ 52 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع أمس، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 38 جنيها و44 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 29 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 10 إلى 20 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى من 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فقد سجل سعر الكيلو من 350 إلى 450 جنيها، وجمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.