شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والصلب في مصر اليوم .. الطن بـ20450 جنيها تسليم أرض المصنع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري، عبر رسالة نصية لعملائها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا مطلع هذا الشهر، ثم تواصل الاستقرار حتى نهاية ديسمبر 2022
أسعار الحديد والصلب في مصر :
حديد عز 20450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع
حديد بشاي 21205 جنيها للطن الواحد
حديد شركة السويس للصلب 20350 جنيها
حديد شركة الجيوشي للصلب 20300 جنيها للطن تسليم أرض المصنع
حديد الجارحى تسلم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنيها
حديد المراكبي 20330 جنيها للطن
أسعار المصانع الاستثماري 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.
وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى، وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر، نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.