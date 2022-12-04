شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجموعات سلعية ساهمت فى زيادة صادرات مصر للأردن عام 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري لتصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.7%.

ونشرت بيانات الجهاز أهم المجموعات السلعية التي تم تبادلها بين مصر والأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022، وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 90.9 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 38.9 مليون دولار.

3. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 29.1 مليون دولار.

4. محضرات خضر بقيمة 27.7 مليون دولار.

5. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 25.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن:

1. اسمدة بقيمة 99.8 مليون دولار.

2. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 9.4 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 8.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 4.5 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خـلال العـام المالـي 2020/ 2021، مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة زيادة 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة زيادة 11.3%.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 3.3%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 25.5%.