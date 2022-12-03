شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين ( USTOA ) United States Tour Operators Association الذي أقيم خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٢ ديسمبر الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شارك فيه عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووائل منصور مدير وحدة أمريكا الشمالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأكثر من ٣٠ شركة سياحية وفنادق مصرية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة بأن المشاركة المصرية هذا العام تأتي استمراراً لمشاركة الهيئة في هذا التجمع السياحي الدولي الذي يحتفل هذا العام بمرور ٥٠ عاماً علي إنشاء اتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين والذي انعقد هذا العام في مدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اختتمت الهيئة مشاركتها في المؤتمر برعاية حفل الغذاء الرسمي للمؤتمر بحضور عمرو القاضي، والسفير حسام قاويش قنصل مصر العام في هيوستن، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأكثر من ٨٠٠ من شركات السياحة والطيران الأمريكية والدولية.

وأشار وائل منصور إلى أن المؤتمر تضمن العديد من الندوات والحلقات النقاشية بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين الهيئة وشركات السياحة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الموتمر يعد فرصة هامة للتواصل مع شركاء المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر نظرا لارتفاع معدل إنفاق السائح الأمريكي والميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري بالسوق الأمريكي.

كما أشار إلى الاجتماعات العديدة التي عقدها الرئيس التنفيذي للهيئة خلال فترة المؤتمر مع ممثلي ومسئولي شركات السياحة الأمريكية والتي أوضح خلالها المميزات والمقومات المميزة للمقاصد السياحية المصرية والتجارب السياحية المختلفة التي يستطيع السائح الاستمتاع بها خلال زيارته للمقصد السياحي المصري والتي تلائم كافة الشرائح و الجنسيات والاهتمامات المختلفة للسائحين، كما تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل التعاون للترويج بصورة أكبر للمقصد السياحي المصري داخل السوق الأمريكي بما يساهم في تحقيق مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن USTOA تأسست عام 1972 وأصبح مقرها الرسمي مدينة نيويورك عام 1975 .

وتعد USTOA واحدة من أهم المنظمات السياحية في العالم والأهم في السوق الأمريكي وتختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين، كما تمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران ووكالات حكومية وهيئات سياحية وغيرها.