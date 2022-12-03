4 أيام لانتهاء مبادرة تصحيح أوضاع المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع

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وأكدت أن المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على (3,500) كجم، ويزيد عددها على الحد المسموح به لهم نظاما والمحدد بـ(9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية التي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعما وتحفيزا لكل المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.
مبادرة تصحيح أوضاع العاملين بمشآت النقل البري
- تنتهي في 07 ديسمبر 2022
- تشمل الأفراد والمؤسسات
تستهدف
- الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية
- لديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3,500 كجم
- يزيد عدد مركباتهم على الحد المسموح به لهم (9 شاحنات)
المزايا
- الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير
- إصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى عام
- إمكانية تنفيذ الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات المتعلقة بالنقل
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