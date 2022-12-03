شكرا لقرائتكم خبر 4 أيام لانتهاء مبادرة تصحيح أوضاع المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للنقل المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة، إلى ضرورة الاستفادة من المبادرة التشجيعية المخصصة لهم، والتي ستنتهي بعد 4 أيام، وذلك في تاريخ 13 جمادى الأولى 1444 الموافق 07 ديسمبر 2022.

وأكدت أن المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على (3,500) كجم، ويزيد عددها على الحد المسموح به لهم نظاما والمحدد بـ(9 شاحنات) وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية التي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعما وتحفيزا لكل المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.

مبادرة تصحيح أوضاع العاملين بمشآت النقل البري







تنتهي في 07 ديسمبر 2022



تشمل الأفراد والمؤسسات



تستهدف





الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية



لديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3,500 كجم



يزيد عدد مركباتهم على الحد المسموح به لهم (9 شاحنات)



المزايا