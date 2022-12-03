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وقال الأمين العام للاتحاد هولين جاو: «إنه قد تكون تكلفة الإنترنت معقولة بشكل عام، لكنها ما زالت بعيدة المنال بالنسبة للمليارات من الأشخاص حول العالم، وإن العالم بحاجة لإبقاء القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت كي تتحرك في الاتجاه الصحيح حتى في أوقات الانكماش الاقتصادي».وفي تقريره السنوي، كشف الاتحاد الدولي للاتصالات أن ثلث سكان العالم ما يزالون غير متصلين بالإنترنت، وأن تكلفة خدمات الإنترنت المتنقل انخفضت خلال العام الحالي لتصل قيمتها من 1.9 الى 1.5 % من متوسط دخل الفرد، مشيرا إلى أن هذه التكلفة ما تزال مرتفعة في الدول منخفضة الدخل، مقارنة بتكلفتها في الدول ذات الدخل المرتفع.
وكشف التقرير، أن 63 % فقط من النساء تستخدم الإنترنت، وأن نحو ثلاثة أرباع سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق يمتلكون هواتف محمولة.
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