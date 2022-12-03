المجلس العام

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وستقدم الورشة التي تستمر يومين، لمحة عامة عن أسواق الصكوك العالمية، بما في ذلك اتجاهاتها وإحصاءاتها، إضافة إلى عرض القواعد واللوائح الشرعية الرئيسة التي تحكم إصدارها، وكيفية تحديد الهيكل الأساسي للصكوك المستخدمة في سوق رأس المال الإسلامي.ودعا المجلس المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الورشة التي ستعقد في تمام الـ12:00 بتوقيت مملكة البحرين، والدخول والتسجيل خلال الرابط : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x3wmP_h9Sp2LFK-OoABrnQ .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.