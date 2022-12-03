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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ينظم غدا (5 ديسمبر 2022) عن بعد، ورشة العمل الفنية حول هيكلة الصكوك والوثائق القانونية.

وستقدم الورشة التي تستمر يومين، لمحة عامة عن أسواق الصكوك العالمية، بما في ذلك اتجاهاتها وإحصاءاتها، إضافة إلى عرض القواعد واللوائح الشرعية الرئيسة التي تحكم إصدارها، وكيفية تحديد الهيكل الأساسي للصكوك المستخدمة في سوق رأس المال الإسلامي.

ودعا المجلس المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الورشة التي ستعقد في تمام الـ12:00 بتوقيت مملكة البحرين، والدخول والتسجيل خلال الرابط : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x3wmP_h9Sp2LFK-OoABrnQ .