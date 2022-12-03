6 شروط لترخيص ممارسة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، اللائحة المنظمة لنشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي)، الهادفة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى خدمات النقل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة.

وحددت اللائحة 6 شروط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط، مبينة أنه يجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة 90 يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

وأشارت إلى أن الترخيص الرئيس يصدر باسم المنشأة، لـ3 سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

وأكدت أنه يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس خلاله النشاط، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيس، فيما يرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيس.

وتشمل اللائحة 47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات واشتراطات السائقين، إضافة إلى مواصفات ومتطلبات الحافلات، وآلية احتساب المخالفات والعقوبات.

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير أنشطة النقل كافة، وتحسين تجربة المستفيدين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات.

شروط الترخيص

1 - استيفاء المسوغات التالية

طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول

شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول

شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)

2 - توفير مركز رئيس في المدينة محل الترخيص، وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

3 - توفير ما لا يقل عن 5 حافلات كحد أدنى، لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة

4 - الارتباط بأنظمة الهيئة الالكترونية التي تحددها

5 - سداد الغرامات المالية (إن وجدت)

6 - سداد المقابل المالي (إن وجد)

شروط السائق أو مساعده

1 - الحصول على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول

2 - أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق

3 - أن يكون حاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة

4 - اجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة

5 - اجتياز اختبار الكفاءة المهنية

6 - اجتياز اختبار الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة

شروط الحافلة

أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل السعودية أو خارجها

ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات من سنة الصنع

مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام

مزودة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة

إخضاع الحافلة طوال مدة التشغيل للفحص الدوري

تغطية تأمينية سارية المفعول

الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط