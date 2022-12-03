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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلا في وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس ريان العقل في اليابان، التقى وفد تحالف شركتي «Sojitz» و»Aizawa»، أمس.

واطلع الوفد على عروض قدمها التحالف في مجال الحلول الذكية وتطبيقاتها، وما يمكن تحقيقه وتنفيذه في المملكة، عبر بناء شراكة استراتيجية بين التحالف والوزارة والقطاعات التابعة لهما.

كما زار الوفد عددا من المشاريع في مجال التطوير العقاري، منها مشاريع التطوير العقاري التابعة لشركة متسوبيشي العقارية في «TPH Yoyogi Oyama» و»TPH Gran Shibuya Kamiyamacho»، ودراسة تجارب الشركة في مجال التطوير العقاري، وإمكانية الاستفادة منها في المشاريع التي تنفذها الوزارة في المملكة.