شكرا لقرائتكم خبر وفد وزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلا في وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس ريان العقل في اليابان، التقى وفد تحالف شركتي «Sojitz» و»Aizawa»، أمس.
واطلع الوفد على عروض قدمها التحالف في مجال الحلول الذكية وتطبيقاتها، وما يمكن تحقيقه وتنفيذه في المملكة، عبر بناء شراكة استراتيجية بين التحالف والوزارة والقطاعات التابعة لهما.كما زار الوفد عددا من المشاريع في مجال التطوير العقاري، منها مشاريع التطوير العقاري التابعة لشركة متسوبيشي العقارية في «TPH Yoyogi Oyama» و»TPH Gran Shibuya Kamiyamacho»، ودراسة تجارب الشركة في مجال التطوير العقاري، وإمكانية الاستفادة منها في المشاريع التي تنفذها الوزارة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد وزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.