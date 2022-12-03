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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب استكملت إيداع فرق سعر الشراء من مزارعي القمح المحلي للموسم الحالي 1443/ 1444 (2022).
وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية بلغ 26.594.116 ريالا، وذلك لـ1764 مزارعا.يذكر، أن المؤسسة أعلنت أخيرا اعتماد صرف مبلغ 52 ريالا للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بـ1700 ريال للطن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة المتضمن «تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكل المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي».
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