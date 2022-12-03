شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم بالبورصة ترتفع بنسبة تجاوزت 50% خلال شهر نوفمبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 7 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تجاوزت 50% خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بفضل قرارات البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، وضمت قائمة الأسهم الصاعدة وهي:

1- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بنسبة 53.85% ليغلق عند مستوى 0.120 دولار.

2- القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 55.04% ليغلق عند مستوى 23.860 جنيه.

3- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 55.67% ليغلق عند مستوى 1.180 جنيه.

4- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 56.11% ليغلق عند مستوى 0.907 جنيه.

5- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 57.99% ليغلق عند مستوى 6.130 جنيه.

6- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بنسبة 124.18% ليغلق عند مستوى 51 جنيه.

7- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بنسبة 202% ليغلق عند مستوى 0.151 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 491.5 مليار جنيه إلى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.8 مليار جنيه إلى 161.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 630.3 مليار جنيه إلى 731.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35.8%.