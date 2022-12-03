شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يبلغ 1600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 3-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ارتفعت أسعار الذهب في مصر قبل قليل 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 1600 جنيها للمرة الأولي

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يبلغ 1600 جنيه للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في مصر قبل قليل 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 1600 جنيها للمرة الأولي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، للتحوط من هبوط العملة ومواجهة التضخم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1371 جنيها.

عيار 21 سجل 1600 جنيها.

وعيار 24 سجل 1829 جنيها

والجنيه الذهب 12800 جنيها.

أسعار النفط تسجل 85.57 دولار لبرنت و 79.98 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط ،85.57 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت أمس الجمعة ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.98دولار.

أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، فجر السبت، اتفاقهما في بيان مشترك على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الجمعة الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

غرفة الحبوب: انخفاض أسعار الدقيق 700 جنيه للطن مع إطلاق بورصة السلع

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، أنه مع أول أسبوع من انطلاق البورصة المصرية للسلع انخفض سعر طن الدقيق استخراج 72% بالأسواق من 13 ألفا و500 جنيه الى سعر يتراوح من 12 ألفا و800، و13 ألف جنيه، حيث انخفض سعر الدقيق بقيمة 500 و700 جنيه للطن.

وقالت الغرفة، إن إطلاق البورصة المصرية للسلع، سيعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات وأيضا المساهمة في الحد من احتكار السلع والمنتجات، بما يصب في صالح المستهلك كما ان تداول القمح في أولى جلسات البورصة المصرية للسلع أتاح توفير الأقماح لمطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق استخراج 72% .

جهاز تنمية المشروعات يدرب الجمعيات الأهلية لرصد احتياجات المواطنين

في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على تطوير كوادرها التشغيلية وتعظيم قدراتها المؤسسية لتحقيق أقصى عائد من المشروعات والأنشطة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع هذه الجمعيات مما يضمن الوصول للمواطنين في مختلف المناطق المستهدفة واستفادتهم من كافة الخدمات التنموية التي يتم تقديمها

قام الجهاز بتنظيم دورة تدريبية عن (آليات رصد وتوثيق الاحتياجات المجتمعية) وذلك لعدد من الجمعيات الأهلية من شركاء الجهاز بمدينة 6 أكتوبر ومحافظتى القليوبية والإسكندرية والتي نفذت (مشروع حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المواطنين) بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من الحكومة اليابانية وقد قامت الأستاذة فاطمة سليمان رئيس قطاع التنمية والتدريب بالجهاز بتنفيذ التدريب.

الإحصاء: 2.7% ارتفاعا بقيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال أول 8 أشهر من عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 3/12/2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر الأردن لتصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.