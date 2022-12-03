الشركة المنتجة لشاي العروسة تكشف أسباب زيادة سعره

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف ضياء بدوي، المسئول بشركة أولاد بدوي المالكة للعلامة التجارية شاي العروسة، عن أسباب زيادة أسعار منتجهم.

وأوضح في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج.

وكانت شركة الفتح الصناعية، المنتجة لشاي العروسة، قد أبلغت تجار الجملة بالأسعار الجديدة لشهر ديسمبر 2022.

وسجل سعر شاي العروسة ارتفاعًا قياسيًا، خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة إلى ٣٥ جنيها بدلًا من ٢٥ جنيها، وتعد هي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر فقط.

وارتفعت أسعار شاي العروسة، بجميع منتجاته في شهر سبتمبر 2022، قبل أن تزيد من جديد في أول أيام شهر ديسمبر.

ووصل سعر الكرتونة 20 كيلو إلى 2509 جنيها ويباع للتاجر بـ 31 جنيه وربع يباع 33 جنيها للمستهلك، وذلك بعدما كانت الكرتونة 20 كيلو تباع بـ1860 جنيها وتباع للتاجر بـ 23 جنيه وربع وتباع للمستهلك بـ 25 جنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الشاي في الغرفة التجارية أن أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.