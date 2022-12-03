المالية تعلن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 الجاري للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 22 و25 و26 و27 و28 من الشهر نفسه.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

كما أهابت المالية بالجهات الإدارية ضرورة مراعاة توقيع مستحقات العاملين وفقا لأيام التغطية طبقا للتعاقدات بين الجهة الإدارية والبنوك.وذكرت أنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.