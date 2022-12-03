شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسب بيع سبائك الذهب في مصر لـ60% مقابل المشغولات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش تليفزيون الخليج 365 تطورات سوق الذهب في مصر عقب وصول الأسعار لمستويات قياسية على مدار الأيام الماضية، ليسجل جرام الذهب 1600 جنيه لأول مرة، كما طرح برنامج أسواق الذي يقدمه الزميل إسلام سعيد على تليفزيون الخليج 365 سؤال حول إمكانية وصول سعر جرام الذهب في مصر إلى ألفي جنيه.

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، إن الاتجاه العالمي لشراء الذهب دفع سعر الأونصة إلى مستوى 1800 دولار في ختام تداولات الأسبوع، وفي المقابل شهد سعر الذهب في مصر تحرك بسبب ارتفاع الطلب على المعدن النفيس مع الاقبال على الشراء في المرحلة الحالية، متوقعاً وصول الجرام إلى 2000 جنيه على المستوى القريب بسبب الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

وبسؤاله عن وضع مبيعات المشغولات، كشف سامح عبد الحكيم، أن سوق مشغولات الذهب متراجع في المرحلة لصالح السبائك والجنيهات الذهب، لافتا إلى أن محال البيع بالتجزئة بلغت نسب بيع السبائك فيها حوالي 50 إلى 60 % من إجمالي المبيعات حاليًا.

وعن أوزان السبائك المتاحة في السوق، كشف أن مصانع الذهب توفر سبائك بأوزان تبدأ من جرام واحد إلى كيلو، مشيرا إلى أن المصنيعات تتراوح بين 25 إلى 65 جنيها في جرام السبائك، فكلما زاد وزن السبيكة تراجعت تكلفة المصنعية والسبائك ذات الأوزان الصغيرة تكون بمصنعية أعلى.