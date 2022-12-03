شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.57 دولار لبرنت و 79.98 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ،85.57 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت أمس الجمعة ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.98دولار.

أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، فجر السبت، اتفاقهما في بيان مشترك على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الجمعة الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقاً نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعراً أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة البريطانية، إن المملكة المتحدة والحلفاء أعلنوا وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً.

قال الدكتور ممدوح سلامة الخبير المتخصص في اقتصاد النفط والطاقة: إن محاولات المجموعة السبعة والاتحاد الأوروبى وضع سقف لأسعار الغاز والنفط الروسى لن تنجح ولا يمكن تطبيقها، والسبب أن هناك نقصا عالميا فى إمدادات الغاز والنفط، كما أن روسيا ستوقف أى صادرات من النفط أو الغاز إلى أى مجموعة من الدول تنفذ السقف.

وأضاف الدكتور ممدوح سلامة، خلال مداخلة هاتفية من لندن على قناة "القاهرة الإخبارية" أن التقارير تشير إلى أن روسيا تعطى بعض الخفض فى السعر لعملائها مثل الصين والهند وتركيا وتجار النفط والغاز الآسياويين، مشيرا إلى أن هذا الخفض يعد خفضا صغيرا يمثل شكر روسيا لهذه الدول لكسرها العقوبات الغربية وتعاونها مع روسيا.

وأكد أانه إذا تم تنفيذ القرار الأوروبى بحظر التعامل مع النفط الروسى بحلول الخامس من شهر ديسمبر لن يؤثر على روسيا من قريب أو بعيد، بسبب أن الخفض يشمل مليونى برميل تصدرها روسيا عن طريق ناقلات النفط، موضحا أن الهند والصين قادرتان على إستيعاب هذه الكمية وبسهولة بالغة.