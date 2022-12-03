شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون طن إنتاج مصر من الأسمنت خلال 6 شهور.. و20.9 مليار جنيه مبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 22.1 مليون طن خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام الجاري مقسمين بين 4011 ألف طن في مارس، و3023 ألف طن في أبريل، و3221 ألف طن في مايو، و3790 طن في يونيو، و4162 طن في يوليو، و3892 طن في أغسطس.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 20.9 مليار جنيه خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام 2022، موزعة بين 3822 مليون جنيه في مارس، و2898 مليون جنيه في أبريل، و3059 مليون جنيه في مايو، و3734 مليون جنيه في يونيو، و3724 مليون جنيه في يوليو، و3662 مليون جنيه في أغسطس.

وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1603 جنيه للطن في شهر مارس إلى 16640 جنيه للطن في شهر أغسطس، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وبلغت صادرات مصر الأسمنت 272 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2022 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 94%، وجاءت الدول الأفريقية غانا والكاميرون وساحل العاج في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.