شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون طن إنتاج مصر من الأسمنت خلال 6 شهور.. و20.9 مليار جنيه مبيعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 22.1 مليون طن خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام الجاري مقسمين بين 4011 ألف طن في مارس، و3023 ألف طن في أبريل، و3221 ألف طن في مايو، و3790 طن في يونيو، و4162 طن في يوليو، و3892 طن في أغسطس.
وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1603 جنيه للطن في شهر مارس إلى 16640 جنيه للطن في شهر أغسطس، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.