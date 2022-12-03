شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يتوقع ارتفاع استهلاك حديد التسليح إلى 8.1 مليون طن في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لشركة حديد عز، إنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 8.1 مليون طن، مرجعة ذلك إلى استمرار مؤشرات الاستهلاك الإيجابية، وتزايد الطلب في الآونة الأخيرة، كما يتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي من HCR في عام 2022 إلى حوالي 1,67 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 18%، والذي تتوافر إمكانيات نمو جيدة لحجم الاستهلاك في مصر، فهو يأتي من مستوى أساسي منخفض للغاية، سواء كدولة نامية تعتمد على الخرسانة المسلحة في معظم أعمال البناء والتطوير أو على أساس نصيب الفرد سنويًا.

أشار التقرير، إلى تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، ويستمر التضخم المدفوع بالطلب، حيث يحاول المستهلكون تعويض ما فرض من قيود نتيجة جائحة كورونا لمدة عامين، ومن ناحية أخرى يؤدي ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية إلى تضخم مدفوع بالعرض، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة هي السبب الرئيسي للتضخم المدفوع بالعرض، مما يضفي درجة من عدم الوضوح على الموقف الاقتصادي العالمي.

زاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن في 9 شهور من عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها، رغم انخفاض محدود في الربع الثالث من عام 2022، ومن ناحية أخرى يكتسب الاستهلاك الموجه للبناء الخاص زخمًا ويستمر في الزيادة.

كما زادت مبيعات الشركات المحلية من حديد التسليح 25% من 1,845 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2,316 ألف طن في نفس الفترة من عام 2022، وحافظ الاستهلاك المحلي للـHRC على مستواه المرتفع من العام الماضي، حيث وصلت إلى 1,174 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ1,142 ألف طن لنفس الفترة من عام 2021 بزيادة 2.8%، واستمرت المشروعات القومية في كونها مستهلكًا، وارتفعت مبيعات الشركة المحلية من الـHRC في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 إلى 773 ألف طن بزيادة 13% عن نفس الفترة من عام 2021 وبلغت 682 ألف طن، بحسب بيانات شركة حديد عز.