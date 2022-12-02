زيادة قياسية في أسعار شاي العروسة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة الفتح الصناعية، المنتجة لشاي العروسة، أبلغت تجار الجملة بالأسعار الجديدة لشهر ديسمبر 2022.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فقد سجل سعر شاي العروسة ارتفاعًا قياسيًا، خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة إلى ٣٥ جنيها بدلًا من ٢٥ جنيها، وتعد هي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر فقط.

وارتفعت أسعار شاي العروسة، بجميع منتجاته في شهر سبتمبر 2022، قبل أن تزيد من جديد في أول أيام شهر ديسمبر.

وأوضح الموقع أن سعر الكرتونة 20 كيلو وصل إلى 2509 جنيها ويباع للتاجر بـ 31 جنيه وربع يباع 33 جنيها للمستهلك، وذلك بعدما كانت الكرتونة 20 كيلو تباع بـ1860 جنيها وتباع للتاجر بـ 23 جنيه وربع وتباع للمستهلك بـ 25 جنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الشاي في الغرفة التجارية أن أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.