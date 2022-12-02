من بينها بنك مصر.. تعرف على رسوم الإيصال الورقي من ماكينات ATM في بعض البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - أقرت بعض البنوك رسوما على عملائها عند طلب إيصال ورقي من ماكينات الصراف الآلي بعد إجراء عملية سحب نقدي أو إيداعات أو الاستعلام عن الرصيد تحت شعار حافظ على البيئة من التلوث.

وفيما يلي تفاصيل الرسوم على الإيصال في بنوك، مصر وQNB الأهلي، والقاهرة:

-بنك مصر:

أقر رسوم على الإيصال الورقي من ماكينة الصراف الآلي 50 قرشا عند طلب إيصال ورقي على عملائه تحت شعار حافظ على البيئة.

-بنك QNB الأهلي:

أقر جنيها قبل خصم رسوم الإيصال، حيث يطلب البنك موافقة العميل السماح للبنك خصم الرسوم أو إلغاء التنفيذ وعدم سحب الإيصال.

-بنك القاهرة:

أقر رسوم جنيه على طلب الإيصال الورقي على عملائه عند طلب ايصال من ATM.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في يونيو الماضي بعدم المغالاة في قيمة رسوم السحب النقدي على ماكينات الصراف الأول على البطاقات المصرفية الصادرة من بنك آخر بأكثر من 5 جنيهات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.