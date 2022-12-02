شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1560 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 2-12-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 10 جنيهات، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 1560 جنيها، واتصال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.



أسعار الذهب تسجل 1560 جنيها لعيار 21 لأول مرة فى التاريخ أسعار الذهب تسجل 1560 جنيها لعيار 21 لأول مرة فى التاريخ ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 10 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 1337 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 حوالي 1560 جنيها، وزاد سعر عيار 24 ليصل إلى 1783 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 12480 جنيها.



رانيا المشاط ومحافظ البنك الدولي وزيرة التعاون تبحث مع البنك الدولى إعداد استراتيجية للفترة من 2023-2027أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحثت "المشاط" مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وزيرة التعاون تبحث مع البنك الدولى إعداد استراتيجية للفترة من 2023-2027أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحثت "المشاط" مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

تتضمن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الدولي أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني.

"الاتصالات": مذكرة تفاهم لدعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية "الاتصالات": مذكرة تفاهم لدعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع نظيره النيجيري الدكتور عيسى على إبراهيم مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات، تتضمن التعاون الاستراتيجي بين الوزارتين في مجالات النطاق العريض والربط بشبكة الاتصالات الضوئية، وأجهزة المستخدم النهائي، وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البرمجيات وبنية الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية وتنمية المهارات، والبحوث والابتكار التطبيقي، وخدمات البريد، وإدارة الطيف.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات لاسيما المتعلقة بالخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الاتصالات والكابلات الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبناء القدرات حيث سيتم دعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية.