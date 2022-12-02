شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالسياحة: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا متميزًا فى علاج العديد من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، إن مصر يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تضعها فى مصاف المقاصد الصحية العالمية.

ولفت إلى أن إمكانات وعناصر تنافسية المقصد الصحى المصرى لا تقتصر على هذا الزخم من الموارد فقط بل قامت الدولة بإعداد مخططات استثمارية للاستفادة الاقتصادية من هذا المنتج السياحى تراعى فيها أقصى درجات الاستدامة والتنمية المسئولة من حيث الطاقة الاستيعابية الصديقة للبيئة والمناخ المتوافق مع طبيعة المنطقة بإلاضافة إلى إقامة شبكة مواصلات برية وجوية والتى سهلت الوصول إلى أماكن تلك الموارد، مع تمكين المجتمعات المحلية من استمرارية الممارسات التقليدية لتوفير تجربة استشفائية ثرية.

جاء ذلك خلال مؤتمرالسياحة العلاجية الذي نظمته نقابة أطباء القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ورئيس المؤتمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الصحة والسكان.

وأكد الجندي، على أن نجاح مصر فى أن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا فى علاج العديد من الأمراض، وتفوق عناصرها البشرية فى القضاء على الفيروسات المستعصية، وكذا قدرتها على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا، جعلها فى مصاف الدول التى توفر فرصاً استثمارية عالية الربحية فى مجال السياحة الصحية.

ومن جانبها، قالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن رعاية الوزارة لهذا المؤتمر تأتي في إطار الاستراتيجية الترويجية للوزارة والتي تهدف إلى إلقاء الضوء علي تنوع المنتج السياحي المصري والتي من بينها منتج السياحة العلاجية وإلقاء الضوء على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين المهتمين بهذا المنتج.

أضافت "عبد الرحمن"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات المحلية والدولية، فقد تم توفير جناح بالمؤتمر للهيئة مجهز بالمواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري لتوزيعها على ضيوف المؤتمر، كما تم أيضًا عرض عدد من الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات تتناول إلقاء الضوء على السياحة العلاجية وعرض لبعض المجالات الطبية العلاجية التي تتميز بها مصر، وبعض المنشآت الطبية المتميزة، وعرض من وزارة السياحة والآثار عن الأماكن السياحية بمصر، بالإضافة إلى جلستين حواريتين أحدهما عن التحديات والصعوبات في السياحة العلاجية والأخرى عن الفرص والتوصيات.