شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة والتعبئة والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%.
وصعد قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، 0.6%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 890.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 548.7 مليار جنيه إلى 586.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 155.7 مليار جنيه إلى 163.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 704.4 مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%.