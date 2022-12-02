شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة والتعبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 13.3%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 8.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.4%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.2%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 3.3%.

كما ارتفع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.7%.

وصعد قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.7%، 0.6%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.73% ليغلق عند مستوى 13639.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.21% ليغلق عند مستوى 2622.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.74% ليغلق عند مستوى 3809.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.19% ليغلق عند مستوى 16340.98 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3496.93 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 49.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 890.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 548.7 مليار جنيه إلى 586.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 155.7 مليار جنيه إلى 163.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 704.4 مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%.