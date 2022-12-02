شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان "المصرية للاتصالات" فى رمضان بالمركز الثانى لأكثر الحملات التسويقية مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إعلان المصرية للاتصالات الذي أطلقته خلال حملتها التسويقية لشهر رمضان الماضي في حصد المركز الثاني على مستوى العالم في القائمة التي أعلنها موقع يوتيوب لأكثر 10 إعلانات تجارية مشاهدة عبر موقعها في مختلف دول العالم، وضمت القائمة إعلانات تجارية لشركات عالمية كبرى مثل أمازون وأبل وغيرها، وبهذا يكون هذا الإعلان هو الإعلان العربي الوحيد الذي استطاع التواجد في هذه القائمة، وتكون المصرية للاتصالات قد أعادت رسم خريطة الإعلانات التجارية العالمية لتضمن مكانا مميزًا للمحتوى الإعلاني العربي.



حملة المصرية للاتصالات في رمضان 2022

وكان الإعلان الذي قام ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز، قد حقق انتشارًا كبيرًا وتفاعلا جماهيريا واسعا في مصر والدول العربية بمجرد عرضه بداية شهر رمضان الماضي، سواء على القنوات التليفزيونية أو المنصات الرقمية كمنصة يوتيوب، كما تمت مشاركة مقاطع من الإعلان مع تفاعل الجمهور على العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى، خاصة وقد ضم الإعلان مجموعة من الاسكتشات الفنية المميزة من التاريخ الدرامي المصري ما لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور المصري والعربي.