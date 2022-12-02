"الاتصالات": مذكرة تفاهم لدعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية

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القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عيسى على إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الاتحادية، مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ممثلة في الوزارة الاتحادية للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات، وتتضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون الاستراتيجي بين الوزارتين وهى النطاق العريض والربط بشبكة الاتصالات الضوئية، وأجهزة المستخدم النهائي، وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البرمجيات وبنية الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية وتنمية المهارات، والبحوث والابتكار التطبيقي، وخدمات البريد، وإدارة الطيف.



وزير الاتصالات يستقبل نظيره النيجيري بمقر الوزارة

هذا وقد عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا موسعًا مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري بحضور القيادات التنفيذية من الوزارتين؛ تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.



عمرو طلعت وزير الاتصالات مع وزير الاتصالات النيجيري

وخلال الاجتماع؛ أكد عمرو طلعت، على تميز العلاقات بين مصر ونيجيريا؛ مشيرا إلى حرص الوزارتين على تبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات متعددة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما خطت نيجيريا خطوات واسعة فى هذا المجال.



توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ونيجيريا

ولفت الوزير، وفقًا لما جاء ببيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات لاسيما المتعلقة بالخدمات البريدية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الاتصالات والكابلات الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبناء القدرات حيث سيتم دعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية.



عمرو طلعت وزير الاتصالات يستقبل نظيره النيجيري

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عيسى على إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى بجمهورية نيجيريا الاتحادية، على عمق العلاقات بين البلدين؛ مثنيًا على الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية للشباب من خلال توفير برامج تدريبية بمستويات مختلفة مع التركيز على توفير تدريب متقدم فى المجالات التقنية الحديث.



اجتماع وزيرا الاتصالات في مصر ونيجريا ومسئولي الوزارتين

أعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التدريب التقني وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال؛ مشيدا بالبرامج المقدمة لتنمية المهارات الرقمية للشباب من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ومعهد تكنولوجيا المعلومات والتى اطلع عليها خلال زيارته لهما.

وأشار السفير شريف مختار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب إفريقيا، إلى أن العلاقات بين مصر ونيجيريا متنوعة ومتعددة فى كافة المجالات؛ حيث يأتى هذا التعاون بين الوزارتين كخطوة جديدة نحو تعميق هذه العلاقات فى مجال مهم يمثل المستقبل للبلدين ولشباب البلدين.



وزير الاتصالات يهدي درع تذكاري لنظيره النيجيري

وأعرب ناورا أبا ريميا سفير دولة نيجيريا لدى القاهرة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين؛ والتي ستسهم فى مساعدة البلدين على الحفاظ على مكانتهم كأكبر اقتصاديات فى أفريقيا؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم في فتح مجال جديد للتعاون بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات التقنية والتنظيمية.

وخلال اللقاء دار حوار موسع بين القيادات التنفيذية من الوزارتين لاستعراض مجالات التعاون المقترحة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى النيجيرى والوفد المرافق له قد قام بجولة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة زار خلالها جامعة مصر للمعلوماتية، كما قام بزيارة معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ومتحف البريد المصرى.