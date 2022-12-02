شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 1560 جنيها لعيار 21 لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بحوالي 10 جنيهات في مصر لتسجل الأسعار 1560 جنيهًا للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- بدون إضافة مصنعية، مع استمرار صعود الذهب عالميًا إلى مستويات 1800 دولار على مدار تعاملات أمس.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1337 جنيها.

عيار 21 سجل 1560 جنيها.

وعيار 24 سجل 1783 جنيها

والجنيه الذهب 12480 جنيها.

وأعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء مهلة استقبال الأعمال الفنية لتصميم المجوهرات وبدء تقييم الاعمال التي تقدمت واستوفت الشروط اللازمة في إطار مسابقة تصميم المجوهرات المقامة علي هامش المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر انعقاده في الفترة من 10 إلي 12 من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين و التجارة الداخلية. والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب و المجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

أضاف "جيد"، أن عدد المتقدمين حتي انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدما، وسيتم اختيارعشرة أعمال منها للفوز بالجوائز المقررة.

وأوضح "جيد"، أن المسابقة هي الأولى من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية حيث تتبنى شعبة تجارية تحفيز المبدعين في مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق، مشيرا إلى أهمية ذلك في خلق جيل جديد من المبدعين على دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية.

ومن جانبها، قالت المصممة العالمية والمشرف العام علي المسابقة عزة فهمي، إن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها علي ثلاثة مراحل بناءً على قواعد وشروط المسابقة والتي تم الإعلان عنها من حيث طريقة العرض وإبعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عملًا للوصول للمرحلة النهائية والتنافس على الجوائز العشرة المعلن عنها.

أشارت إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة، وتتمثل المرحلة الثانية في اختيار25 عملًا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الأعمال الفائزة منها والإعلان عن الفائزين خلال اليوم الأخير من المعرض الدولي الثاني للذهب و المجوهرات "نبيو".

أضافت "فهمي"، أن لجنة التحكيم تضم كل من، الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتي لها خبرة طويلة بتصميم و تنفيذ المجوهرات بالأسواق الأمريكية، ومصممة المجوهرات العالمية إيمان سامي والتي لها باع طويل في تصميم وتنفيذ المجوهرات الفنانة المصرية مروة الدقن، والمصممة الفلسطينية فدوى نايف، والتي شاركت في العديد من المهرجانات الدولية سواء بالتصميم أو تنفيذ المجوهرات كما لها خبرة طوسلة في تدريب المصممين.