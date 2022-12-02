شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن آلية تداول الأقطان فى 15 محافظة أبرزها بيع 890 ألف قنطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الأقطان قيمتها مرة ثانية ، بعد ارتفاع سعرها ل 6 آلاف جنيه للقنطار فى وجه بحرى ، بعد تراجع لفترة محدودة شهدت تراجعا للأسعار فى وجه بحرى مقارنة بوجة قبلى .. تعرف علي تفاصيل نجاح المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في تنظيم وتحسين عمليات بيع وتسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وكذلك تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار.

1- بلغت كميات الأقطان المباعة حتى الآن نحو 890 ألف قنطار منذ بداية الموسم في سبتمبر الماضي.

2- تمت عمليات البيع من خلال مزادات علنية بين شركات التجارة في 15 محافظة.

3- تشارك نحو 50 شركة من القطاع الخاص في المزادات التي يتم إجراؤها ضمن منظومة التداول.

4- تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن.

5- بلغت الكميات المباعة في المزادات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين نحو 300 ألف قنطار في عدد من المحافظات.

6- كان نصيب محافظات الوجه البحري من الكميات المباعة نحو 738 ألف قنطار.

7- نصيب محافظات الوجه القبلى نحو 152 ألف قنطار .

8- تجاوز سعر القنطار الواحد لصنف جيزة 96 مبلغ 6000 جنيه، وصنف جيزة 94 وصل سعر القنطار إلى 5000 جنيه.