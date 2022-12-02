شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا فى سبتمبر الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر الماضى.

واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالانفو جراف ، أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال هذا الشهر وفقا لما يلي :

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

- بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن المشكلة - عدا الماكينات والمعدات 128.98 خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي ، حيث بلغ 113.81 بنسبة زيادة بلغت 13.33٪ وذلـك وفقـا لاحتياجـات السوق.

- بـلغ الرقم القيـاسي لصناعة الحاسبات والمنتجـات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 111.14 خلال شهر سبتمــبـر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث بـلغ 106.06 بنسبة زيادة بلغت 4.79٪ وذلــك لـزيــادة الإنتــاج لتغطية احتياجـات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

- بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.26 خلال شهـر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث بلغ 135.31بنسبة انخفاض بلغت 6.69٪ وذلك بسبب ظروف توقف الاستيراد من الخـارج.

- بلغ الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركـات 200.04 خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنـة بشهر أغسطس 2022 حيث بلغ 205.98 بنسبة تراجع بلغت 2.88٪ وذلك وفقا لاحتياجـات السوق.

وإجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 115.58 خلال شهر سبتمبر الماضي (أولـي) مقابل 117.71 خلال شهر أغسطس 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.81٪.