شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استهلاك المصافى العالمية للنفط الخام لـ81 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2022، بنحو 250 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 42.8 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن ذلك الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى تعافي أداء نشاط التكرير في روسيا عقب تراجعه خلال الربع السابق في ظل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، فضلاً عن استمرار الانتعاش في أداء نشاط تكرير النفط في دول الشرق الأوسط.

وتابع التقرير، في حين شهدت الهند تراجعاً ملحوظاً في إنتاجية مصافي التكرير التي سجلت أدنى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2021، وسط بدء عمليات الصيانة المخططة في المصافي التي تم تأجيل إجرائها خلال النصف الأول من عام 2022 للاستفادة من ارتفاع قيمة الصادرات وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود في تلك الفترة .

وأضاف التقرير ،كما تراجع نشاط التكرير في الصين، على خلفية تجدد الإجراءات المرتبطة بسياسة Zero - Covid، واستمرار القيود الحكومية المفروضة على صادرات الوقود، وخفض مصافي التكرير المستقلة لإنتاجها وسط تقلص هوامش الربح، إلى جانب بعض الانقطاعات غير المخطط لها في المصافي الحكومية الكبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن استهلاك المصافي العالمية من النفط الخام قد ارتفع في أغسطس 2022 إلى نحو 81 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى شهري له منذ بدء جائحة 19 - Covid ، على خلفية الطلب القوي على المنتجات النفطية خلال موسم الصيف، وسط متطلبات الوقود الإيجابية من قطاعي الصناعة والتصنيع، يأتي ذلك قبل أن ينخفض استهلاك المصافي بما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر، مع بدء ذروة موسم صيانة مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.