شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 222.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 8.1 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 407.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 270.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.15 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 31.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 947.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 42.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 902.9 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 191.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 840.6 مليون جنيه، ثم "غاز مصر"، بحجم تداول 26.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 790.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 145.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 786.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 117.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 701.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.