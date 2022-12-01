4293 مخالفة لضوابط الإعلانات وتحليل أسواق العقار في نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للعقار 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر نوفمبر للعام الحالي 2022.

وتضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.

وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,147 مخالفة، في الوقت الذي لا تزال 1,892 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 7 نزاعات عقارية، ورخصت الهيئة منصة عقارية إلكترونية، فيما حصلت 56 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة «عقاري» 4448 مستفيدا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 288 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة «معلن عقاري» 2990 طلبا (منها 249 للمنشآت، و2741 للأفراد)، وسجلت خدمة التفاويض 873 تفويضا عقاريا الكترونيا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية «ملكية» 70 اعتراضا خلال شهر نوفمبر.

وأكدت الهيئة على التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.

مخالفات إعلانية (نوفمبر 2022):







ضبط 4293 مخالفة.



معالجة 2,147 مخالفة.



لا تزال 1,892 مخالفة تحت الإجراء.



أبرز مخالفات الإعلانات العقارية:





عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض).



عدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به.



أبرز مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: