مجموعة تداول السعودية تطلق النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية السعودية 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة تداول السعودية النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية السعودية، والتي تهدف إلى تكريم المشاركين المتميزين في السوق ممن يدعمون مسيرة تطوير السوق المالية السعودية عبر مجموعة متنوعة من المجالات والأنشطة، وذلك بالاعتماد على النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان من الجوائز.

وتستقبل جوائز السوق المالية السعودية طلبات التقديم على الجوائز عبر 14 فئة تكرم من خلالها أفضل الوسطاء وأمناء الحفظ ومديري الأصول والاكتتابات العامة وغيرها على مستوى المملكة.

وتشهد نسخة عام 2022 من الجوائز إضافة 3 فئات جديدة، هي «جائزة أفضل طرح خاص للأسهم» و «جائزة أفضل إدراج مباشر في نمو» إلى جانب «جائزة أفضل عضو مقاصة مباشرة وعامة».

وستواصل مجموعة تداول السعودية العمل على تطوير الجوائز وطرح فئات جديدة تعكس من خلالها التغيرات المتسارعة التي تشهدها السوق المالية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان «تواصل مجموعة تداول السعودية التزامها بتطوير السوق المالية السعودية. ولذلك، يسعدنا إطلاق هذه النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية السعودية التي تكرم الإنجازات والتقدم المحرز من قبل المصدرين وأعضاء السوق على حد سواء. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي، نتطلع من خلال هذه النسخة إلى تسليط الضوء على مجموعة أوسع من الأنشطة في السوق المالية السعودية، مما يعكس مدى تأثير الجهود التي تبذلها مجموعة تداول السعودية على صعيد ترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين والمصدرين وغيرهم من أعضاء السوق، وبناء سوق مالية متقدمة».

وستقام جوائز السوق المالية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وسيتم تقييم المرشحين المؤهلين بواسطة لجنة مستقلة تضم نخبة من المتخصصين في القطاع من كلتا الجمعيتين.

تنتهي فترة تقديم الطلبات بتاريخ 10 يناير 2023، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023.

النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية







بدء تقديم طلبات الترشح للجوائز 29 نوفمبر2022



انتهاء تقديم طلبات الترشح 10 يناير 2023



إضافة 3 فئات جديدة: