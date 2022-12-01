شكرا لقرائتكم خبر 6 وزارات تتولى مهام الإشراف على التوطين في قطاعاتها بالشراكة مع الموارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالرياض بمشاركة وحضور ممثلي الجهات الحكومية الإشرافية والمكونة من 6 وزارات، برنامج توطين؛ لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة للبرنامج: الحوكمة، ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.

كما تضمن التدشين إعلان تولي الجهات الإشرافية لمهام التوطين في قطاعاتها المختلفة، بالشراكة والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تحدث ممثلو الجهات الإشرافية عن مستهدفات قطاعاتهم بعد تولي مهام التوطين.

ونوه الراجحي في كلمته بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى مواصلة العمل مع جميع الجهات الإشرافية في برنامج التوطين والمكون من وزارات (التجارة، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية)، موضحا أنه تم اختيار الجهات الإشرافية بناء على الجهوزية العالية لإدارة ملف التوطين، والإشراف على ما يقارب 70% من العاملين في أنشطة القطاع الخاص.

وأكد المهندس الراجحي على بدء نقل مهام التوطين للجهات الإشرافية، من خلال برنامج إدارة ملف التوطين، كما تم تشكيل اللجان في جميع الجهات الإشرافية المشاركة، مبينا أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكين الجهات الإشرافية وتنمية رأس المال البشري، ومن ذلك مبادرة وحدة استشراف العرض والطلب، ومؤشر استحداث الوظائف، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب.

واستعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين رحلة برنامج التوطين منذ نسخته الأولى، وأبرز إحصائياته، والتي تضمنت إصدار 39 قرارا لتوطين عدد من الأنشطة والمهن، وقرارات التوطين المناطقي، إلى جانب إحصائيات وصول عدد العاملين السعوديين إلى ما يزيد عن 2.2 مليون في القطاع الخاص كرقم تاريخي في سوق العمل السعودي، ومساهمة برنامج توطين في خلق العديد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وذلك في مهن نوعية وتخصصية، وقطاعات مختلفة مما أسهم في ارتفاع معدل المشاركة للقوى العاملة السعودية إلى 52%.

برنامج الإشراف على التوطين

الأهداف:







تعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف.



استقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية.



3 مسارات للبرنامج:

الحوكمة - وضع المستهدفات - نقل المعرفة

تفعيل الشراكة:





بدء نقل مهام التوطين للجهات الإشرافية، من خلال برنامج إدارة ملف التوطين.



تشكيل اللجان في جميع الجهات الإشرافية المشاركة.



مبادرات لدعم وتمكين الجهات الإشرافية:





مبادرة وحدة استشراف العرض والطلب.



مؤشر استحداث الوظائف.



مبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب.



إسهامات برنامج التوطين: