شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين السعودية واليابان في مجال الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير الدولة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني تويودا توشرو، بالعاصمة طوكيو، ووقع الجانبان مذكرة تعاون في مجال الإسكان.

وناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في قطاع البلدية والإسكان والمدن الذكية، وكيفية الاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرات. إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، كما تم دعوة الوزير والوفد المرافق له لأخذ جولة في مركز السيطرة على الأزمات والكوارث، والمشاركة في إكسبو 2027. وقد دعى معالي الحقيل الجانب الياباني لزيارة المملكة والاطلاع على التطور الذي تشهده في كل المجالات.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، في مجال الإسكان، والتي سينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التعاون خلالها، بما يعود نفعه على البلدين الصديقين.

يذكر، أن اليابان هي المحطة الثانية ضمن الجولة الآسيوية لمعالي الوزير الحقيل، التي التقى فيها عددا من المسؤولين الحكوميين وقيادات من القطاع الخاص، للاطلاع على تجاربهم في المجالات الخدمية.