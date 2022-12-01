مناقشة تبني التقنيات الناشئة في دعم قطاع التعدين

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وأكدت الورشة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الرقمية العاملة في القطاع، والتعرف على أفضل السبل الكفيلة بضمان تمكين الجهات التابعة للقطاع من الاستفادة من مزايا التحول الرقمي.وتهدف الورشة إلى تعزيز وتسريع التحول الرقمي لقطاع التعدين في المملكة، وترسيخ ريادته في تطوير الحلول الرقمية التي تسهم في مواكبة التطورات بمجال التقنيات الحديثة، لتمكين القطاع من مواصلة القيام بدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية.
وشهدت الورشة مشاركة كثير من الجهات العاملة في قطاعي التعدين والتقنية، وجرى خلالها تقديم الدراسة المعدة من فريق عمل الوزارة ومختبرات بيل التابعة لشركة نوكيا العالمية، والمختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
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