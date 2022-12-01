هيئة تطوير الشرقية توقع 4 اتفاقيات بمليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، خلال مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر، التي أقيمت في العاصمة الرياض، 4 اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن دور الهيئة المُمكن والمنسق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار لمشاركة القطاع الخاص، ليكون شريكا أساسيا في مشاريع التنمية، وتسخيرا لكل المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية لتكون قبلة سياحية استثمارية جاذبة، ولتعزيز مكانتها على الخارطة السياحية.

ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية في قطاع الطيران، التي وُقِعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة وكيلا حصريا لطيران ويز في المملكة العربية السعودية، إذ ستضيف طيران ويز إير 3 وجهات سفر تشمل فيينا، روما، أبو ظبي، كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد، تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، إضافة إلى اتفاقية في قطاع الفندقة والتي أعلن عنها بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون، بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد، حيث يتكون المبنى من 22 طابقا ويحوي 344 وحدة، موزعة بين غرف وشقق فندقية، إضافة إلى مطاعم عالمية و10 غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من 2023.

يذكر، أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة، والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، خلال دورها الأصيل في التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في المنطقة الشرقية، إضافة إلى رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.