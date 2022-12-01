مشروع تحديث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأنظمة الكهربائية الرئيسة والاحتياطية لمبنى الطاقة في مركز المعلومات الوطني، افتتحه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وعدد من المسؤولين. ويهدف المشروع الذي يعد محطة التوزيع الرئيسة ومحطة التوليد للطاقة الكهربائية المغذية لمركز المعلومات الوطني إلى رفع الموثوقية والاعتمادية للطاقة الكهربائية لمراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية. ويأتي افتتاح المشروع ضمن سعي (سدايا) إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، وتمكين التحول الرقمي، وتنظيم قطاع البيانات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي افتتاح المشروع ضمن سعي (سدايا) إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، وتمكين التحول الرقمي، وتنظيم قطاع البيانات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. كما كرم رئيس سدايا الكفاءات الوطنية العاملة في المشروع.

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