معرض العطور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والبخور المختص بمدينة عرعر، استعرض تجارب مصنعي العطور والبخور والمنتجات والتركيبات الطبيعية من قبل الشباب والفتيات في يومه الثالث، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بحي المساعدية.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 3 ديسمبر، نحو 50 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية، ويشهد إقبالا واسعا من الزوار والمهتمين في عالم العطور.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق أوسع في عالم التسويق المحلي ودعم وتشجيع مصنعي العطور والعود، من الشباب والفتيات السعوديين لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال، وإنعاش الاقتصاد المحلي بمنتجات مختلفة.