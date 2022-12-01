4.7 تريليونات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوان تقريبا قيمة سندات حكومية أصدرتها الصين، تعادل حوالي 654.88 مليار دولار، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية أن من بين الإجمالي، بلغ حجم إصدار السندات الخاصة 3.98 تريليونات يوان خلال الأشهر العشرة الأولى، بينما وصل إجمالي حجم إصدار السندات العامة إلى 714.6 مليار يوان. وخلال نفس الفترة تم إصدار السندات الحكومية المحلية بمتوسط مدة إصدار 13.4 سنة وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.03 %. وخلال نفس الفترة تم إصدار السندات الحكومية المحلية بمتوسط مدة إصدار 13.4 سنة وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.03 %.

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