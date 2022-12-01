أمانة الشرقية

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وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشروع يأتي ضمن المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرست المشروع الاستثماري المتمثل في «مجمع جمعيات وأنشطة مغلقة وتجارية متعددة»، الواقع على مساحة 50 ألف م2 في حاضرة الدمام، وذلك على إحدى الشركات الوطنية بالمنطقة.وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشروع يأتي ضمن المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة.

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